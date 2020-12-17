الإفراج عن صياديين محتجزين في ليبيا منذ أكثر من 100 يوم

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تم اليوم الخميس الإفراج عن مجموعة تتألف من 18 صيادا كانوا محتجزين في مدينة بنغازي الليبية منذ مطلع سبتمبر الماضي، لينتهي الخلاف الدبلوماسي بين إيطاليا وليبيا.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "صيادونا أحرار، خلال بضعة ساعات، سوف يتمكنون من لقاء أسرهم وأحبائهم مجددا".

وكان دي مايو ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد قاما بزيارة غير معلنة لبنغازي بشرق ليبيا، والتقيا بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

والصيادون، وهم ثمانية إيطاليين وستة تونسيين وسنغاليين اثنين وإندونيسيين اثنين، كانوا على متن قاربي صيد انطلقا قبالة ميناء ماتسارا ديل فالو في صقلية.

واعترضت الصيادين في الأول من سبتمبر الماضي قوات موالية لحفتر، متهمة إياهم بانتهاك المياه الإقليمية، والقت القبض عليهم واصطحبتهم إلى بنغازي.

ولم يتم الإفصاح عن شروط الإفراج عنهم. وتقدم دي مايو بالشكر للاستخبارات والمسؤولين الدبلوماسيين على جهودهم لإعادة الصيادين.