الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و355 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 24 ألفا و9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و956 ألفا و557 حالة.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 355 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 144 ألفا و451 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 322 ألفا و366 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و489 ألفا و740 شخصا بزيادة قدرها 33 ألفا و291 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.