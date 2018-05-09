انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، تقرير القصص على الطلاب في مناهج اللغة العربية، متسائلًا: «هل الغرض محتوى ديني أو تاريخي؟ ما تقدمه في التاريخ والدين!»، بحسب تعبيره.

وقال عيسى، أثناء تقديمه برنامج «حديث القاهرة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، إن مضمون القصص في معظمها تاريخية ودينية وحربية، معقبًا: «انت عاوز تطلع طلبة للجهاد في سبيل الله؟».

ولفت إلى ضرورة تعريف الطلاب بالثقافة الوطنية بعيدًا عن البطولات الحربية والدينية، متعجبًا: «هل نحن في مرحلة الحرب الغزوات حاليًا!».

وأضاف أن النصوص المقررة في مناهج اللغة العربية تحوي دائما نصوص قرآنية أو أحاديث نبوية، منوهًا بأنها مقررة على المسلمين والمسيحيين أيضًا.

وذكر أنه من المكمل أن يدرس الطالب أيضًا نصوص من التوراة والإنجيل ومواعظ السيد المسيح كمنحى لغوي وثقافي مجتمعي، مضيفًا: «ليه بتدرسلي ده بس؟ لازم ندرس الاثنين ليتعرف المسلم على ثقافة المصري المسيحي كما يحدث العكس منذ سنوات»