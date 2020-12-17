الفلبين تسجل 1470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الفلبين 1470 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 454 ألفا و447 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) المحلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هناك 25 ألفا و695 حالة نشطة في البلاد، بما يمثل 5.7% من إجمالي عدد المصابين، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 419 ألفا و902 حالة بعد تسجيل 633 حالة شفاء جديدة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفعت إلى 8 آلاف و850 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.