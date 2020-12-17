 رئيس الوزراء الكندي يتمنى الشفاء لماكرون بعد إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الكندي يتمنى الشفاء لماكرون بعد إصابته بكورونا

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - ارشيفية
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 7:19 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 7:19 م
أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تعاطفه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، متمنيا له الشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ترودو عبر تغريدة في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مرفقة باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أتمنى أن تتحسن قريبا، نرسل لك أنا وصوفي أحر تمنياتنا، دعونا نستمر في العمل معا لإنهاء الوباء"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

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