تعرف على تصويت البدري وعبدالله السعيد في جائزة الأفضل بالعالم

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أعطى الثنائي حسام البدري المدير الفني للمنتخب، وعبدالله السعيد قائد الفراعنة صوتهما للمركز الأول على الفائز جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لمحمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة.

وكان صلاح قد تواجد ضمن القائمة المختصرة التي ضمت 11 لاعبا مرشحا للفوز بالجائزة قبل أن يتم نقليصها لثلاث لاعبين.

وتوج روبرت ليفاندوفسكي بالجائزة بعد منافسة مع ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريسيتانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وجاء تصويت حسام البدري مدرب منتخب مصر على النحو التالي:

1 - محمد صلاح (ليفربول)

2 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

3 - ليونيل ميسي (برشلونة)

بينما جاء تصويت عبد الله السعيد قائد منتخب مصر كالآتي:

1 - محمد صلاح (ليفربول)

2 - ليونيل ميسي (برشلونة)

3 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)