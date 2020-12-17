 طوكيو تسجل أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طوكيو تسجل أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 9:19 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 9:19 ص

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، أنه تم تسجيل أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه)، اليوم الخميس، أن أحدث إحصائيات طوكيو في الإصابات الجديدة بالفيروس سجلت رقما قياسيا يوميا جديدا تجاوز حصيلة إصابات أمس الأربعاء التي بلغت 678 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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