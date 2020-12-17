تثبيت سعر الفائدة في بريطانيا

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أعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 1ر0% مع استمراره في شراء سندات الخزانة الحكومية لتعزيز الاقتصاد البريطاني في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية "رأت أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مازال مناسبا".

كان البنك قد قرر في تشرين ثان/نوفمبر الماضي زيادة مشترياته من السندات الحكومية بممبلغ 150 مليار جنيه إسترليني (203 مليارات دولار) لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا.

كما قرر البنك المركزي تمديد برنامج ائتمان محدد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر إضافية حتى تشرين أكتوبر المقبل.

وأكد البنك في بيانه أن النظرة المستقبلية الاقتصادية مازالت غامضة بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار الجائحة والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة مع بريطانيا بعد تنفيذ قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وأضاف البنك أن تطورات لقاحات فيروس كورونا كانت إيجابية وقللت المخاطر الاقتصادية بنسبة بسيطة.