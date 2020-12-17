 بدء تلقيح مواطني الاتحاد الأوروبي ضد كورونا اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري - بوابة الشروق
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بدء تلقيح مواطني الاتحاد الأوروبي ضد كورونا اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 3:48 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 3:48 م

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، بدءا من 27 ديسمبر الجاري.

وكتبت لايين - في تدوينة عبر حسابها على موقع "تويتر"، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - "حان الوقت لأوروبا.. ستبدأ عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في أيام 27 و28 و29 ديسمبر في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.. نحن معا نحمي مواطنينا.. نحن معا أقوى".

وأفاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بأنه سيتم تسليم دول الاتحاد اللقاح ضد الفيروس بدءا من 26 ديسمبر الجاري.

وتأتي تصريحات لايين عقب إعلان وزير الصحة الألماني ينس شبان أن بلاده ستبدأ في حملة تلقيح مواطنيها بداية من 27 ديسمبر الحالي.

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت خلال الأيام الماضية أنها ستعقد اجتماعها في 21 من الشهر الحالي للبت في التقييم النهائي حول إعطاء ترخيص للقاح (فايزر - بيونتيك).


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