استطلاع يؤكد استمرار انخفاض تأييد الألمان والإيرانيين لإدارة ترامب

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن الرؤية الدولية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت لمستوى متدن جديد خلال العام الجاري.

وكانت نسبة تأييد الألمان الذين شملهم استطلاع معهد جالوب عن واشنطن مساوية لنفس النسبة بين الإيرانيين، بواقع 6%. وبلغت نسبة عدم الرضا لدى الألمان 89%، مقابل 84% لدى الإيرانيين.

وأظهر الاستطلاع أن متوسط نسبة التأييد لإدارة ترامب في 29 دولة ومنطقة شملها الاستطلاع، بلغت 18% في 2020، مقابل 22% بين نفس الفئة في 2017.

وكانت ألبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الدولة الوحيدة بين الدول الـ29 التي منحت الولايات الأمريكية أغلبية من نسبة التأييد، بلغت 56%. ولكن هذا يمثل أيضا تراجعا جديدا لألبانيا حيث كان لديها بشكل تقليدي وجهة نظر إيجابية تجاه أمريكا، بحسب معهد جالوب.

وقال المعهد إنه خلال العام الأخير لإدارة ترامب، ساءت معدلات التأييد للإدارة الأمريكية في 20 من أصل 29 دولة.

وجاءت أنباء طيبة لترامب من روسيا حيث ارتفع معدل تأييده هناك من 8% في 2017 إلى 18% في 2020.

وشمل الاستطلاع نحو ألف شخص.