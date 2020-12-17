مجلس النواب الإسباني يوافق على قانون مساعدة الانتحار

صوتت أغلبية كبيرة في مجلس النواب الإسباني اليوم الخميس لصالح قانون جديد ينظم عمليات الانتحار بمساعدة الغير.



وأيد القانون الذي اقترحه الائتلاف اليساري الحاكم 198 نائبا من بينهم نواب من حزب سيودادانوس المعارض والحزب الكتالوني الانفصالي.



وعارض القانون 138 نائبا من حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس الشعبوي اليميني.



وقد يدخل القانون حيز التنفيذ في مطلع يناير إذا ما أقره أيضا مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الإسباني.



وقالت صحيفة "إل باييس" إن ذلك سيجعل إسبانيا سادس دولة في العالم لديها قانون ينظم عملية الانتحار بمساعدة الغير، جنبا إلى جنب هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وكندا ونيوزيلندا.



وسيسمح مشروع القانون الإسباني بالقتل الرحيم من قبل الأطباء للمرضى البالغين المصابين بأمراض مستعصية. وتطرق مشروع القانون إلى القتل الرحيم غير المباشر في صورة انتحار بمساعدة الغير، وقتل رحيم نشط في صورة تحريض عن عمد للموت.



وتتضمن العملية سلسلة من المراحل والعديد من الأطباء والمحامين واللجان. ويتعين على المريض أن يعلن في أربع مرات أنه يريد إنهاء حياته.



كما أن للأطباء ومقدمي الرعاية الحق في عدم المشاركة في عملية القتل الرحيم لأسباب تتعلق بالضمير.