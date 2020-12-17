 خطأ تقني يُسقط أكثر من 11 ألف حالة إصابة بكورونا عن السجلات في ويلز - بوابة الشروق
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خطأ تقني يُسقط أكثر من 11 ألف حالة إصابة بكورونا عن السجلات في ويلز

د ب أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 6:05 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 6:06 ص

 أدى خطأ تقني إلى غياب نحو 11 ألف نتيجة إيجابية للاختبارات ذات الصلة بفيروس كورونا عن الأرقام الرسمية في ويلز، حسبما أفادت السلطات الصحية الأربعاء.

وتم إجراء 11 ألف اختبار إيجابي إضافي بين 9 و 15 ديسمبر، وستُضاف إلى إحصاءات الصحة العامة في ويلز اليوم الخميس، مما يعني أن عدد الحالات في الأسبوع قد تكون أعلى مرتين تقريبا مما كان يعتقد سابقا.

واستقرت الأرقام المسجلة لذلك الأسبوع عند 11 ألفا و911 .

وتم الإعلان عن 530 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا الأربعاء في ويلز، بينما توفي 30 آخرون.

وتم تأكيد إصابة ما مجموعه 103 آلاف و98 شخصا منذ بدء الجائحة وتوفي 2921.

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