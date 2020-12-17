 القضاء العسكري اللبناني يحكم بسجن فضل شاكر 22 عاما لارتكابه جرائم إرهابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القضاء العسكري اللبناني يحكم بسجن فضل شاكر 22 عاما لارتكابه جرائم إرهابية

فضل شاكر
فضل شاكر
أ ش أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:33 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:33 ص

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عاما بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده، قضت بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا بحق فضل شاكر في القضية الأولى، بعدما أدانته بالاشتراك في ارتكاب عمليات إرهابية نفذها إرهابيون مع علمه المسبق بالتخطيط لتنفيذها، وقيامه بتقديم مساعدات لوجيستية لهم في سبيل تنفيذ تلك الجرائم.

كما قضت المحكمة في القضية الثانية بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات بحق "شاكر" مع تغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية مسلحة (مجموعة أحمد الأسير) والإنفاق عليها وتوفير ثمن شراء عناصرها لأسلحة وذخائر في سبيل تنفيذ عمليات إرهابية.

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