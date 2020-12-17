منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" تصريحا طارئا، الثلاثاء الماضي، من أجل أول اختبار لـ"كوفيد-19" يمكن إجراؤه بالكامل في المنزل، ويباع الاختبار الذي طورته شركة "Ellume" الأسترالية بدون وصفة طبية، وهو يوفر نتائج يمكن قرائتها بالمنزل.

ووفقا لما نقلته "CNN"، فإن الاختبارات المنزلية الأخرى تتطلب وصفة طبية، أو تتطلب من الأشخاص إرسال عينات اختبار إلى المختبر للحصول على النتائج، ولكن يُباع الاختبار المنزلي الذي طورته شركة "Ellume" الأسترالية لفيروس كورونا بدون وصفة طبية، وهو يوفر نتائج يمكن قرائتها في المنزل.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء، الدكتور ستيفن هان، في بيان مكتوب: "يعتبر تصريح اليوم علامة فارقة في الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19".

وأضاف هان: "من خلال السماح بإجراء اختبار يمكن استخدامه دون وصفة طبية، تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ببيعه في أماكن مثل متاجر الأدوية، حيث يمكن للمريض شرائه، ومسح أنفه، وإجراء الاختبار، ومعرفة نتائجه في أقل من 20 دقيقة".

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن الاختبار يستخدم محللا يرتبط بتطبيق برمجي على الهواتف الذكية لمساعدة المستخدمين على إجراء الاختبار، وتفسير النتائج.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن اختبار "Ellume" هو اختبار مستضد "حدد بشكل صحيح 96% من العينات الإيجابية، و100% من العينات السلبية لدى الأفراد المصابين بأعراض".

وعند الأشخاص غير المصابين بأعراض، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الاختبار حدد بشكل صحيح 91% من العينات الإيجابية، و96% من العينات السلبية.

وذكر كبير المراسلين الطبيين لـCNN، الدكتور سانجاي جوبتا، أن خضوع الأمريكيين للاختبارات مسألة مهمة، قائلا: "أعتقد أنه سيكون أمرا كبيرا إذا تمكنوا من إنتاج ما يكفي من هذه الاختبارات ليتم الحصول عليها في معظم منازل أمريكا، إن لم تكن جميعها".

وأضاف جوبتا أن إجراء الاختبار على أساس منتظم، ووجود نتائج سريعة يمكن أن يساعد الأشخاص في تحديد ما إذا كان يجب عليهم البقاء في المنزل، ومتى يمكنهم الخروج.

ولكون الاختبار غير مثالي، يجب على الأشخاص الذين يحصلون على نتيجة سلبية أن يأخذوا بعين الاعتبار أنهم قد يكونون مصابين، ويجب عليهم التصرف بناءً على ذلك، وارتداء قناع، والابتعاد عن الآخرين.

وتتوقع "Ellume" إنتاج أكثر من 3 ملايين اختبار في يناير.

وعند تقدمها بطلب للحصول على إذن للاستخدام الطارئ، قالت الشركة إن الاختبار سيكلف 30 دولارا.