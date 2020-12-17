القبض على وكيل عارضات أزياء في باريس للاشتباه في علاقته بقضية إبستين

أعلن ممثل الادعاء العام في باريس، اليوم الخميس، القبض على وكيل عرض أزياء فرنسي في إطار تحقيق يتعلق برجل الأعمال الأمريكي المنتحر جيفري إبستين المدان في اعتداءات على قاصرين.



وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه به، المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرين فوق وتحت سن 15 عاما بالإضافة إلى الاتجار بالبشر، تم اعتقاله أمس الأربعاء.



وكان المدعي العام قد بدأ بالفعل تحقيقات في صيف عام 2019 وفتش وكالة عرض أزياء في الحي الثامن الراقي في باريس.



وقال القضاء الفرنسي في وقت سابق إن التحقيقات الفرنسية تبحث في جرائم جنائية محتملة تم ارتكابها على الأراضي الفرنسية وتتضمن ضحايا أو جناة فرنسيين.



وتم العثور على إبستين /66 عاما/ ميتا في زنزانته في نيويورك في أغسطس الماضي أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس.



واتهمه ممثلو الادعاء بالتغرير بالفتيات القاصرات، وبعضهن لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما، لممارسة الجنس معه في منزليه في نيويورك وفلوريدا.