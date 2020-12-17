 مصدر ببيراميدز: لا تراجع عن الحكام الأجانب في باقي مباريات الدوري - بوابة الشروق
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مصدر ببيراميدز: لا تراجع عن الحكام الأجانب في باقي مباريات الدوري

محمد جلال
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:23 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:30 م

قال مصدر في نادي بيراميدز إن ناديه استقر على خوض مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز بحكام أجانب بعد المشاكل التحكيمية التي حدثت في مباراتي الاتحاد والزمالك وخاصة بعد إلغاء هدف صحيح للنادي في مرمى الزمالك.

وشدد المصدر على أن بيراميدز يتعرض لأخطاء عديدة والفريق له هدف واضح في شباك الزمالك لإيريك تراوري ورغم وجود تقنية الفار لم يتم إعادة اللقطة أو اتخاذ قرار فيها وخسارة نقطتين في النهاية بالتعادل.

وأشار إلى أن القرار بخوض المباريات بحكام أجانب لا بديل عنه خاصة وأن ما يحدث هو إحباط للنادي الراغب في المنافسة على لقب الدوري.


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