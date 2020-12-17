البنك الدولي: الاقتصاد الماليزي سينكمش بنحو 6% خلال العام الجاري

توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الماليزي بنسبة 5.8% خلال العام الجاري، قبل أن يعاود النمو بنسبة 7% العام المقبل.

وقال البنك في تقرير نُشر اليوم الخميس، إنه "يتوقع أن تعود ماليزيا لمستويات ما قبل فيروس كورونا بوتيرة معتدلة على المدى المتوسط".

وكان اقتصاد ماليزيا، قد تضرر من تفشي فيروس كورونا والقيود التي تم فرضها لاحتوائه.

وكان إجمالي الناتج المحلي الماليزي قد انخفض بواقع الخمس خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى إجراءات الإغلاق التي استمرت شهرين، وألغتها الحكومة مطلع مايو الماضي.

وعلى الرغم من أن ماليزيا أعادت فرض بعض القيود خلال الأسابيع الماضية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن السلطات رفضت مقترحات بإعلان حالة الطوارئ أو إعادة فرض إجراءات الإغلاق، وأرجعت قرارها إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد المتضرر بالفعل بسبب منع دخول السائحين، حيث تمثل السياحة نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي.

وحذر البنك من أن "ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة على الحركة يمكن أن يبطأ من التعافي بسبب الغموض المتعلق بتوفير لقاح فعال".