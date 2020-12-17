بوتين: مشروع نورد ستريم 2 في حكم المكتمل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بعدم وجود خطر على مشروع نورد ستريم 2، رغم التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة.



وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، قال بوتين في موسكو اليوم الخميس، إن المشروع في حكم المكتمل، مشيرًا إلى أن المشروع بقي به مد 160 كيلومترًا من الأنابيب، وأن المشروع سينتهي قريبًا.



وتم استنئاف العمل في المشروع منذ نحو أسبوع بعد توقف استمر لمدة عام.



وثمة تهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة، بعد العقوبات التي تم فرضها قبل عام، وتحتاج العقوبات الجديدة إلى موافقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال بوتين إن مشروع نورد ستريم 2 هو "مشروع اقتصادي بحت"، وأعرب عن أمله في أن تحترم الحكومة الأمريكية الجديدة مصالح الحلفاء، وأن تعود مرة أخرى إلى تنافس عادل في العالم فمن الواضح أن الاقتصاد الألماني سيستفيد من هذا المشروع.



واتهم بوتين الأمريكيين بأنهم يسعون إلى منع توريد الغاز الروسي إلى أوروبا لكي يبيعوا غازهم المسال عالي الكلفة بدلًا من الغاز الروسي، وحذر من أنه في حال فشل مشروع نورد ستريم فإن ذلك سيعني أن الطاقة في ألمانيا ستزداد كلفتها.



ويهدف المشروع إلى مد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وقد واجه المشروع اعتراضات من داخل الاتحاد الأوروبي ولا سيما من بولندا ودول البلطيق.