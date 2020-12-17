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البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وبحثا حل الخلاف الخليجي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:44 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:44 م

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحثا مسائل الأمن الإقليمي وحل الأزمة الخليجية.

وحسبما نشره موقع «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء اليوم الخميس، أشار البيت الأبيض في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن «ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الأزمة بين دول الخليج».

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها.

وهناك 13 مطلبا من الدوحة تتراوح من إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وشهد الخلاف، الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركا مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.

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