 بوتين يرسم صورة وردية لاقتصاد بلاده رغم تضرره من تداعيات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يرسم صورة وردية لاقتصاد بلاده رغم تضرره من تداعيات كورونا

موسكو - د ب أ:
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 1:54 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 1:54 م

رسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، صورة وردية لاقتصاد بلاده المتضرر جراء تداعيات جائحة كورونا.

 

وقال بوتين في فعالية متلفزة إن معدل البطالة في روسيا ارتفع بأقل من 2%، من 4.7% في بداية العام إلى 6.3% حاليا.

 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجور في روسيا فعليا هذا العام بنسبة 1.5% بعد التكيف مع التضخم، وطمأن مواطنيه بأن البلاد تتعامل بشكل مناسب مع الأزمة.

 

وأضاف بوتين أن نظام الرعاية الصحية في روسيا أفضل من الأنظمة في دول أخرى، دون أن يسميها. وقال: "لقد أثبت نظامنا أنه أكثر فعالية".

 


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