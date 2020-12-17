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الأمير البريطاني تشارلز: أنا في ذيل قائمة انتظار لقاح كورونا

الأمير البريطاني تشارلز
الأمير البريطاني تشارلز
لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 8:18 م

قال الأمير البريطاني تشارلز، اليوم الخميس، إنه يتوقع الانتظار لفترة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، رغم أنه وريث العرش ويبلغ من العمر 72 عاما.

وقال أثناء اجتماعه مع العاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية في مستشفى في جلوستر بجنوب غرب إنجلترا "أعتقد أنني في ذيل القائمة وسيتعين علي الانتظار".

وكان تشارلز يقف إلى جانب زوجته كاميلا، دوقة كورنوال، خلال حديثه إلى موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الذين كانوا يعطون اللقاح ويتلقونه.

وقال تشارلز، الذي كان يرتدي قناعا واقيا وقفازا أثناء الزيارة، وفقا لوكالة أنباء (برس أسوسييشن) البريطانية: "أعتقد أنني سأضطر إلى انتظار لقاح أسترازينيكا قبل أن يحل دوري. إني في مكان متأخر إلى حد ما في القائمة".

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