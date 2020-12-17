خضوع رئيس الوزراء الإسباني للعزل بعد مخالطته ماكرون

قال مكتب رئيس الوزراء الإسباني، إن رئيس الحكومة بيدرو سانشيرز، سوف يخضع للحجر الصحي حتى يوم 24 ديسمبر، بعد مخالطته للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، اليوم الخميس، كان رئيس الوزراء الإسباني قد التقى بماكرون، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأصدر قصر الإليزيه بيانًا، قال فيه إن إيمانويل ماكرون قد أجرى اختبارًا بمجرد ظهور الأعراض، وأنه سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام تماشيًا مع البروتوكول الصحي المطبق على الجميع.

وأضاف القصر، أن الرئيس الفرنسي البالغ من العمر 42 عامًا، يواصل العمل والقيام بأنشطته عن بعد.