مكتب بريجيت ماكرون: زوجة الرئيس الفرنسي لكن لم تظهر عليها أعراض كورونا بعد

أعلن قصر الإليزية، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيان القصر أوضح أن ماكرون سوف يستمر في أداء مهامه.



وأشار قصر الإليزية إلى أن ماكرون خضع لفحص الكشف عن كورونا عقب ظهور أعراض عليه، مضيفا أنه سوف يخضع للعزل لمدة سبعة أيام.



وقال مكتب بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنها تعد من المخالطين المقربين لماكرون، ولكن لم تظهر عليها أعراض بعد.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس سوف يخضع للحجر الصحي عقب مخالطته لماكرون.



وحتى الآن لم تظهر أعراض على كاستيكس، وقد خضع لفحص فيروس كورونا صباح اليوم.



وخضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للعزل الصحي، ولكن ثبتت سلبية إصابته بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلنه باريند ليتس المتحدث باسمه بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس.



وكان ميشيل قد سافر إلى باريس لحضور فعاليات خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقى بماكرون في قصر الإليزية الاثنين الماضي.



مع ذلك قال ليتس في تغريدة إن السلطات الفرنسية أبلغته "أنه لا يعد مخالطا لماكرون"، وكان ميشيل قد خضع لفحص فيروس كورونا أمس الأول الثلاثاء.



وأضاف ليتس: "مع ذلك، وبدافع الاحتياط، سوف يخضع الرئيس للعزل الذاتي". ومن المقرر أن يستمر ميشيل في أداء عمله.



كما سوف يخضع رئيس وزراء إسبانيا بيدو سانشيز للعزل بعد حضوره فعاليات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وكان ماكرون قد التقى برئيس وزراء البرتغال انطونيو كوستا في باريس أمس الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء البرتغالية أن كوستا ألغى زيارته إلى ساو تومي و برينسيبي وغينيا بيساو، ويواصل مهامه عبر تقنيه الفيديو كونفرانس.



ويذكر أن ماكرون حضر قمة أوروبية الأسبوع الماضي في بروكسل، والتقى بعدد من القادة الأوروبيين.



وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو أنه خضع للفحص، وسوف يخضع للعزل الذاتي لحين صدور النتائج. ومع ذلك، قال متحدث إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين لن تخضع للحجر الصحي.



وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة قال فيها: "أشعر بالأسف لسماع نبأ إصابة صديقي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا"، معربا عن أميناته له بسرعة الشفاء.



وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولينبيرج عن أمنياتهما لماكرون بالشفاء.



وكتبت فون دير لاين "أنا بجانبك بكل قلبي"، مضيفة: "سوف نتغلب على هذه الجائحة معا".



وأعرب ستولتنبرج عن أمنياته لماكرون "بالشفاء العاجل من مرض كوفيد-19"، مضيفا: "الحلفاء يقفون معا لمحاربة الجائحة والحفاظ على سلامة مواطنينا".



وأعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لماكرون عن أمنياته " بالشفاء العاجل والكامل"



يُذكر أنه منذ بدء جائحة كورونا، سجلت فرنسا، التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة، أكثر من 4ر2 مليون إصابة بالفيروس.