محافظ صندوق الاستثمارات السعودي: سنستثمر 150 مليار ريال في السوق المحلية

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، أن الصندوق ملتزم في العامين القادمين باستثمار 150 مليار ريال سنويا في السوق المحلية، مشيرا إلى أنه خلال جائحة كورونا حقق عوائد فاقت 100% لبعض الاستثمارات العالمية.



وأشار الرميان في ملتقى الميزانية، اليوم الخميس، إلى أن استراتيجية الصندوق قامت خلال الأزمة على 3 محاور: اقتناص الفرص، الاستثمار الاستراتيجي، وRisky finance (أو التمويل الإنقاذي).



وأوضح أن مجموع أصول الصندوق بلغ بنهاية الربع الثالث من 2020 أكثر من 3ر1 تريليون ريال، بارتفاع بأكثر من 100% مقارنةً بأصوله في 2015.



وأوضح الرميان أن الصندوق يعمل على جلب شركة "لوسيد" إلى المملكة، قائلاً: "نستثمر دولياً في قطاعات مثل السيارات الكهربائية وشركة "لوسيد"، والتي لا يعتبر الاستثمار فيها دولياً ولكنه يتكامل مع الاستثمار المحلي إذا استطعنا جلبهم إلى المملكة، وهذا ما نعمل عليه".



وأشار إلى أن الصندوق أنشأ أكثر من 30 شركة منذ عام 2015 في قطاعات مختلفة، مثل السياحة والصناعات العسكرية وإعادة التدوير.



وذكر أن السيولة لدى الصندوق "وافرة وكبيرة"، وهذا ما سيمكن من دعم استراتيجية الصندوق الاستثمارية.



وأشار الرميان إلى أن الصندوق يطمح لأن تشكل الاستثمارات المحلية 80% من محافظة والاستثمارات الدولية 20% لتحقيق التنوع الاقتصادي وضخ عوائد مالية مجزية بالمملكة، مضيفا أنه يطمح أيضا لأن تصل أصوله إلى ما بين 7 تريليونات و10 تريليونات في 2030.