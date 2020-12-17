الرئيس الصيني يحتفي بنجاح مهمة مسبار بلاده القمري

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن مهمة المسبار الصيني "تشانج إيه – 5" الناجحة في جمع ونقل التربة القمرية إلى الأرض، نجاح كبير، وخطوة ضخمة لعلوم الفضاء الصينية.

وكانت وحدة إعادة الدخول الخاصة بمسبار الاستكشاف القمري الصيني "تشانج إيه – 5" الذي تم إطلاقه في 24 نوفمبر الماضي هبطت بنجاح حاملة عينات من التربة القمرية في منطقة بمنغوليا الداخلية ذاتية الحكم، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال الرئيس الصيني في برقية تهنئة وجهها إلى مركز قيادة مهمة استكشاف القمر: "بعد أن علمت بأخبار النجاح الكامل لمهمة تشانج إيه – 5، أهنئكم بصدق نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومجلس الدولة، واللجنة العسكرية المركزية، وأنقل تحياتي الصادقة. كانت مهمة تشانج إيه – 5 هي الأصعب بالنسبة لبلدنا".

يذكر أن الصين أطلقت صباح يوم 24 نوفمبر، المسبار "تشانج إيه – 5" وفي 1 ديسمبر هبط في منطقة على الجانب المنير من القمر وتم جمع التربة القمرية خلال اليومين التاليين، باستخدام جهاز حفر ومناور مع دلو مثبت على وحدة الهبوط.

واستغرقت هذه المهمة بأكملها 23 يوما، وأوصل المسبار حوالي اثنين كيلوجرام من التراب القمري إلى الأرض.

وتعد هذه المركبة الفضائية الأولى منذ 44 عاما التي يتم إرسالها من أجل جلب تربة القمر.