استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، في مدينة بنغازي الليبية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وعدد من المسؤولين في إيطاليا.

وتم خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.

وأثنى المشير حفتر خلال هذا اللقاء على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية، وفقاً لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأعلنت إيطاليا، اليوم، بعد زيارة كونتي و دي مايو إلى بنغازي، عن تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا وذلك منذ أشهر.

وقال كونتي، على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تحرير الصيادين: "عوداً حميداً لوطنكم".

من جهته، قال دي مايو، على صفحته بفيسبوك: "تم تحرير صيادونا"، متوجهاً بالشكر لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية وجميع أعضاء السلك الدبلوماسي الذين عملوا على إعادة الصيادين إلى بلادهم.

وأكد دي مايو أن الحكومة تواصل دعمها القوي لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، مضيفاً: "هذا ما كررته أنا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، خلال اجتماعنا في بنغازي..تحيا إيطاليا".