بوتين يعتزم توسيع نطاق الدعم للانفصاليين في شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتزامه الاستمرار في مساعدة الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، قال بوتين في موسكو اليوم الخميس: "لقد دعمنا إقليم دونباس بل وسنوسع نطاق دعمنا"، مشيرا إلى أن هذا الدعم يتعلق بالصناعة والبنية التحتية وحل القضايا الاجتماعية،غير أن بوتين لم يذكر تفاصيل.

وحَمَّل بوتين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤولية شخصيا عن عدم تحقيق تقدم في الصراع، وقال بوتين إن زيلينسكي كان قد وعد بحل الصراع لكن حكومته وقعت بعد توليه مهام منصبه تحت تأثير "قوى قومية متطرفة".

وحذر بوتين كييف من تغيير اتفاقية مينسك للسلام المبرمة في 2015 من جانب واحد وقال: "يجب احترام الأطراف الأخرى التي دعمت هذه الاتفاقية"، واعتبر بوتين أن من الإنجازات التي تحققت الالتزام بالهدنة الجديدة منذ دخولها حيز التنفيذ في نهاية يوليو الماضي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر عبر الفيديو مع سفراء بلاده إنه ينبغي العمل على تمديد العقوبات على روسيا وطالب بأن تتحمل روسيا المسؤولية القانونية عن مخالفاتها للقانون الدولي.

وكان زيلينسكي، اعترف بشكل غير مباشر في مايوالماضي بأن الهدف الرئيسي من مفاوضات دونباس هو الإبقاء على العقوبات على روسيا.