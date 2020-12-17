 نيوزيلندا تعتزم مساعدة جيرانها في المحيط الهادئ في الحصول على لقاح كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيوزيلندا تعتزم مساعدة جيرانها في المحيط الهادئ في الحصول على لقاح كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 4:03 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 4:03 ص

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس، إن البلاد ستدعم جيرانها في المحيط الهادئ للحصول على لقاحات آمنة وفعالة في العلاج من كوفيد- 19.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان إن البلاد خصصت 75 مليون دولار نيوزيلندي (53 مليون دولار أمريكي) لدعم وصول اللقاح إلى المحيط الهادئ وعلى مستوى العالم.

وذكرت ماهوتا: "لقد عملت دول المحيط الهادئ بجد لإبعاد كوفيد- 19، أو القضاء عليه، ونيوزيلندا ملتزمة بدعمها في ذلك".

وأضافت: "لكن نجاحهم تحقق بشق الأنفس. سيكون اللقاح الآمن والفعال أساسيا للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة".

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