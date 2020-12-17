 شركة تبغ أمريكية تجري اختبارات لقاح كورونا - بوابة الشروق
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شركة تبغ أمريكية تجري اختبارات لقاح كورونا

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية

نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 9:08 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 9:08 م
أعلنت شركة كنتاكي بيوبروسيسينج "Kentucky BioProcessing-KBP"، ذراع التكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة بريتش أمريكان توباكو "BAT" بالولايات المتحدة، عن خططها للبدء في المرحلة الأولى من تجربة لقاحها المحتمل لفيروس كورونا "COVID-19"، ولأول مرة على المستوى البشري، وذلك بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على اعتماده دواءً جديداً للتجربة.

ومن المتوقع أن يتم في القريب البدء في التجربة.

وبالتالي أصبح لقاح شركة كنتاكي بيوبروسيسينج المحتمل ضد فيروس كورونا "KBP-COVID-19؛ NCT04473690"، واحدًا ضمن مجموعة اللقاحات المحتملة التي تجاوزت مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية، وصُممت هذه التجربة على أن يسجل بها 180 متطوعًا سليمًا، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين من فئتين عمريتين، مجموعة تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا، والثانية بين 50 إلى 70 عامًا.

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