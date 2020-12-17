 إصابة ممرضة أمريكية بحساسية مفرطة بعد تلقي لقاح فايزر - بوابة الشروق
الخميس 17 ديسمبر 2020 4:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

إصابة ممرضة أمريكية بحساسية مفرطة بعد تلقي لقاح فايزر

د ب أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 3:44 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 3:44 ص

 تم نقل عاملة بالقطاع الطبي في ولاية ألاسكا الأمريكية إلى المستشفى بسبب ما يفترض أنه رد فعل سلبي بعد تلقي لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا، حسبما ذكرت السلطات الصحية المحلية اليوم الأربعاء.

ورغم استقرار حالة العاملة، إلا أنها ما زالت تحت الملاحظة في المستشفى بعد أن أصيبت بحساسية مفرطة تضمنت ضيق في التنفس بعد 10 دقائق من تلقي جرعة اللقاح أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ألاسكا في بيان إن العاملة ليس لديها تاريخ للإصابات بالحساسية.

وتأتي إصابة العاملة بحساسية مفرطة بعد أن عانى اثنان من العاملين بالقطاع الطبي في بريطانيا من ردود فعل سلبية مما دفع السلطات الطبية البريطانية إلى النصح بعدم إعطاء اللقاح لأشخاص لديهم تاريخ من الإصابة بالحساسية المفرطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك