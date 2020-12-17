إصابة ممرضة أمريكية بحساسية مفرطة بعد تلقي لقاح فايزر

تم نقل عاملة بالقطاع الطبي في ولاية ألاسكا الأمريكية إلى المستشفى بسبب ما يفترض أنه رد فعل سلبي بعد تلقي لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا، حسبما ذكرت السلطات الصحية المحلية اليوم الأربعاء.

ورغم استقرار حالة العاملة، إلا أنها ما زالت تحت الملاحظة في المستشفى بعد أن أصيبت بحساسية مفرطة تضمنت ضيق في التنفس بعد 10 دقائق من تلقي جرعة اللقاح أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ألاسكا في بيان إن العاملة ليس لديها تاريخ للإصابات بالحساسية.

وتأتي إصابة العاملة بحساسية مفرطة بعد أن عانى اثنان من العاملين بالقطاع الطبي في بريطانيا من ردود فعل سلبية مما دفع السلطات الطبية البريطانية إلى النصح بعدم إعطاء اللقاح لأشخاص لديهم تاريخ من الإصابة بالحساسية المفرطة.