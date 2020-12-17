فنان روسي خلال افتتاح معرضه بالإسكندرية: استوحيت معظم لوحاتي من الطبيعة المصرية

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أعرب الفنان التشكيلى الروسي فلاديمير فاخروشيف، خلال افتتاح معرضه بالمركز الثقافى الروسي، عن حبه للطبيعة المصرية التى استوحى منها معظم لوحاته التى تعدت 38 لوحة والتى تميزت بالتدين اللونى مستخدما ألوان الزيت والباستيل، قائلا: "بحب مصر المشمسة".

وأضاف الفنان التشكيلى، أن الفن الوسيلة المثلى للتقارب الثقافى بين الشعبيين المصرى والروسي، متابعا أنه زار الغردقة ويعشق القاهرة القديمة الفاطمية والخديوية.

وافتتح المعرض مساء اليوم، مراد جاتين مدير المركز الثقافى الروسي، بحضور نقيب التشكيليين حسن راتب ولفيف من الفنانيين والمثقفين والجالية الروسية وطلاب الفنون الجميلة.