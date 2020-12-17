 إيطاليا: تسجيل 680 حالة وفاة و17 ألفًا و572 إصابة بكورنا خلال الـ24 الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا: تسجيل 680 حالة وفاة و17 ألفًا و572 إصابة بكورنا خلال الـ24 الماضية

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 6:20 ص

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 680 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل تراجعًا مقارنة مع 846 وفاة في اليوم السابق.
وشهد معدل الإصابات اليومية بكورونا في البلاد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل عدد الإصابات إلى 17 ألفًا و572 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 14844 إصابة أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في إيطاليا منذ بداية الجائحة إلى مليون و888 ألفًا و144 إصابة مؤكدة، من بينها 66537 حالة وفاة و645706 حالات نشطة ومليون و175901 حالة شفاء؛ حيث تتصدر إيطاليا قائمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا بكورونا من حيث عدد الوفيات.
في السياق ذاته، قال مصدر حكومي إن حملة التطعيم ضد كورونا في إيطاليا من المتوقع أن تنطلق في فترة بين عيد الميلاد وعيد رأس السنة، مضيفًا أن الحكومة في انتظار تسلم أول دفعة من لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية تضم 1.83 مليون جرعة.

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