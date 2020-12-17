الغذاء والدواء الأمريكية: زجاجات لقاح فايزر قد تحتوي على جرعات إضافية

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن بعض زجاجات لقاح فايزر المضاد لكورونا تحتوي على كمية زائدة من اللقاح، يمكن استخدامها لجرعة إضافية.

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، قد أفادت في وقت سابق، بأن الصيادلة اكتشفوا أن بعض زجاجات اللقاح تحتوي على سائل كاف لجرعتين إضافيتين.

وأخبرت إدارة الغذاء والدواء، شركة "فايزر" أن هذه الجرعات من الممكن أن تستخدم بدلا من التخلص منها، في تغيير لتوجيهات الوكالة من الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى أن كل قنينة تحتوي على خمس جرعات فقط - وهي قاعدة نصح الصيادلة في بعض الولايات الأمريكية بالالتزام بها.

وأكد متحدث باسم الإدارة الغذاء والدواء، لمجلة "بوليتيكو"، أنه نظرا لحالة الطوارئ الصحية تجيز الإدارة استخدام كل جرعة كاملة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم شركة فايزر، شارون كاستيلو، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن كمية اللقاح المتبقية في القنينة متعددة الجرعات يمكن أن تختلف بعد إزالة خمس جرعات، "اعتمادا على نوع الإبر والحقن".

ولم تؤكد "فايزر" على توصية إدارة الغذاء والدواء، قائلة لمجلة "بوليتيكو" إن متلقي اللقاح في حاجة إلى "معرفة سياسة معاهدهم لاستخدام القنينة متعددة الجرعات".

لكن متحدثا باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قال لصحيفة "واشنطن بوست": "نظرا لحالة الطوارئ الصحية العامة، تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه من المقبول استخدام كل جرعة كاملة يمكن الحصول عليها، السادسة، وربما حتى السابعة من كل قنينة".