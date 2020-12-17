الاتحاد الأوروبي يوافق على استحواذ جوجل على فيت بيت بشروط

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على صفقة استحواذ شركة جوجل لخدمات الإنترنت على شركة صناعة الأسوار والساعات الذكية فيت بيت، مع وضع مجموعة شروط لضمان ألا تؤدي الصفقة إلى تعزيز قوة جوجل في سوق الإعلانات من خلال حصولها على المزيد من البيانات الخاصة بمستخدمي أجهزة فيت بيت.

وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، إنها حصلت على حزمة التزامات من جوجل مدتها 10 سنوات تتضمن عدم استخدام البيانات التي تحصل عليها من مستخدمي أجهزة فيت بيت في الاتحاد الأوروبي لأغراض إعلانية مع ضمان استمرار التشغيل البيني مع الأجهزة المنافسة.

وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن هذا "سيضمن استمرار سوق الأجهزة القابلة للحمل ومجال خدمات الصحة الرقمية ستظل مفتوحة وتنافسية".

كانت شركة جوجل أعلنت في نوفمبر 2019 استحواذها على شركة فيت بيت مقابل حوالي 1ر2 مليار دولار.