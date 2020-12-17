سويسرا تحقق مع شركة سويس كوم للاتصالات في شبهة احتكار

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أعلنت شركة الاتصالات السويسرية سويس كوم اليوم الخميس فتح هيئة حماية المنافسة السويسرية تحقيقا في بشأن شبكة الألياف الضوئية الخاصة بها وأمرتها باتخاذ إجراءات وقائية لحماية المنافسة.

وذكرت سويس كوم أنها ستدافع عن نفسها في مواجهة اتهامات الاحتكار التي توجهها إليها هيئة حماية المنافسة وستقدم احتجاجا على الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها الهيئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سويس كوم توسع حاليا شبكة الألياف الضوئية لخدمة المنازل وتستهدف مضاععة عدد مشتركي الشبكة إلى ثلاثة ملايين مشترك بحلول 2025.

من ناحيتها قالت هيئة حماية المنافسة في بيان منفصل إن هناك خطر من أن تستبعد سويس كوم المنافسين من السوق عندما تبني شبكة الألياف الضوئية الخاصة بها.

يذكر أنه وفقا لقانون حماية المنافسة يحظر على سويس كوم حرمان شركات الاتصالات المنافسة من استخدام شبكة خطوطها الأرضية عندما تقوم بتوسيع شبكتها.