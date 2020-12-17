نيجيريا تعيد فتح الحدود بعد إغلاق دام 16 شهرا أدى لرفع الأسعار

أمر الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، بإعادة فتح الحدود البرية للبلاد، منهيا بذلك إغلاقا استمر 16 شهرا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكبح التجارة الإقليمية.

وأمر بوهاري، بإغلاق الحدود في أغسطس 2019 لوقف تهريب الأرز والأسلحة والمخدرات إلى أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وكان الغلق قد أدى إلى حالة شلل تقريبا في المدن الحدودية التي كانت مزدهرة ذات يوم، فيما ساهمت القيود على الإمدادات في تحقيق أعلى معدل تضخم خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن رفع القيود سيساعد على تسهيل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهي اتفاقية على مستوى القارة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.

وبعد تردد مبدئي، قالت الحكومة في نوفمبر إنها تعتزم الالتزام بالاتفاق.

وقالت وزيرة المالية زينب أحمد للصحفيين، أمس الأربعاء، إنه سيتم فتح 4 من الحدود البرية الرئيسية لنيجيريا على الفور، على أن تتبعها باقي الحدود بحلول 31 ديسمبر. وقالت إن الحظر على واردات الأرز والدواجن وغيرها من المنتجات سيظل ساري المفعول وسيفرضه ضباط حرس الحدود.