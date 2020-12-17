نافالني: قضيت نصف يوم في تحقيقات لدى الادعاء الألماني

كشف المعارض الروسي البارز اليكسي نافالني عن خضوعه للاستجواب من قبل محققين ألمان في واقعة تسميمه.



وكتب نافالني، الذي يقضي فترة نقاهة في ألمانيا حاليًا، اليوم الخميس، على قناته في تليجرام أنه أمضى نصف يوم "لدى الادعاء العام"، وقال إن هذا يثبت كذب مقولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ألمانيا لا تتعاون في كشف ملابسات الجريمة.



وأضاف نافالني "والآن يجري مناشدتهم (الألمان) أن يستجوبوني وتلقوا أسئلة، وقد وجهوا هذه الأسئلة إلىَّ ودونوا الإجابات وأرسلوها إلى موسكو".



كانت روسيا قد أرسلت في الماضي العديد من طلبات المساعدة القانونية إلى ألمانيا واتهمت السلطات هناك بعدم الرد على هذه الطلبات، وفي المقابل رفضت الحكومة الألمانية هذه الاتهامات ووصفتها بالخاطئة.



وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، طالب بوتين ألمانيا مرة أخرى اليوم بتقديم الأدلة على شن هجوم على أشرس منتقديه في أغسطس الماضي.