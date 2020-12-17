 السلطات في أفغانستان تحظر لعبة ببجي بسبب تأثيرها السلبي - بوابة الشروق
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السلطات في أفغانستان تحظر لعبة ببجي بسبب تأثيرها السلبي

افغانستان - ارشيفية
افغانستان - ارشيفية
د ب ا
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 5:06 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 5:06 م
أعلنت الهيئة التنظيمية للاتصالات في أفغانستان، اليوم الخميس، أنه سيتم حظر لعبة ببجي، التي يتم تحميلها على الهاتف المحمول، في أنحاء البلاد، عقب ورود شكاوى من لجنة الاتصالات والنقل بالبرلمان ومؤسسات أخرى.

وقال مدير الهيئة عمر منصور أنصاري، في بيان، إنه تم اتخاذ القرار بعد تحليل شامل على أساس مؤقت في مراعاة لوجهات النظر الاجتماعية والأمنية.

وأضاف أنصاري أن الهيئة مستمرة في تحقيقاتها ومشاوراتها للتوصل لحل دائم.

وأوضحت الهيئة أنها سوف تحدد وتحلل جميع الألعاب الأخرى في البلاد، التي لها تأثير سلبي على الأطفال والشباب الصغير.

ويشار إلى أن الكثير من الأفغان، وخاصة صغار السن، يلعبون لعبة ببجي، التي تم حظرها في عدة دول من بينها الهند والصين لأسباب مختلفة.

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