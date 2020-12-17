محافظ أسيوط: تطهير جميع المنشآت الحكومية واتخاذ الاجراءات الوقائية من كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تعقيم وتطهير كل المنشآت الحكومية وغير الحكومية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خطر انتقال العدوى والحد من انتشار الفيروس.

وشدد على شن حملات مفاجئة على جميع القطاعات الخدمية خاصة حملات إزالة المرافق والإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف، وحرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المروري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن.

ولفت إلى ضرورة المتابعة الدورية لهذه الخدمات بجميع الخدمات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة.

وأضاف محافظ أسيوط، خلال بيان إعلامي أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، قد ترأس حملة مرافق وتطهير وتعقيم لموقف الأزهر بحي غرب أسيوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة المترددين والمسافرين والوافدين من المواطنين ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

رافق المخافظ أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب، ووليد فاروق عابدين مسئول بوحدة مشروع المواقف التابع للمحافظة وبمشاركة معدات وعمال رئاسة حي غرب أسيوط وبالتنسيق مع إدارة المواقف فضلاً عن حملة لإزالة المرافق والتعديات على حرم الطريق من مداخل ومخارج الموقف ورفع اشغالات الباعة الجائلين، وتحرير محاضر ضد المخالفين وعدم التهاون في تطبيق القانون، بالاضافة إلى رفع تعديات ومخالفات المحال نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبري فيصل والمنطقة المحيطة وتعوق حركة دخول وخروج المواطنين والسيارات من وإلى الموقف.