أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا، اليوم الأربعاء، حول مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك ضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها الوزارة عن حصاد مرحلة البناء للعامين الماضيين (18/2019 -19/2020).

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من تنفيذ 416 مشروعا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 95.6 مليار جنيه، منها 194 مشروعا بنهاية العام المالي (19/2020)، بتكلفة 33.6 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال (18/2019- 19/2020)، لفتت السعيد إلى تصدر محافظة القاهرة من حيث عدد المشروعات، بنحو 60 مشروعا، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، تليها محافظة أسوان، بعدد 36 مشروعا، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وأسيوط بـ23 مشروعا، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، ومحافظة البحر الأحمر ب 22 مشروعا، بتكلفة 9.1 مليار جنيه.

وأوضحت السعيد، أن الصعيد والمحافظات الحدودية استحوذت على 37% من عدد المشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 33.8 مليار جنيه، موضحة أنه تم تنفيذ 118 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة بلغت نحو 19 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 35 مشروعا بالمحافظات الحدودية بتكلفة بلغت 14.8 مليار جنيه.

وأوضح تقرير حصاد مرحلة البناء لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي أعلنته الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعا بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، البحيرة 16 مشروعا، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، الجيزة 13 مشروعا، بتكلفة 8.1 مليار جنيه، سوهاج 13 مشروعا، بتكلفة حوالي 4 مليار جنيه، دمياط 10 مشروعات، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وبني سويف 9 مشروعات، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، مطروح 6 مشروعات، بتكفة 4.8 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من 34 مشروعا مشتركا بين أكثر من محافظة، بتكلفة 33.4 مليار جنيه.

واستعرض التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العامين الماضيين، والتي تتضمن أبرزها إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، تحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجاوات، تحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات، وتحويل محطة 6 أكتوبر الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 340 ميجاوات.

وتضمنت المشروعات وفقًا للتقرير تنفيذ 32 محطة طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية في بنبان بأسوان بقدرة 1465 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص،إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو، قدرة 26 ميجاوات بمحافظة أسوان، وإنشاء محطات رياح "جبل الزيت 1، 2، 3" بإجمالي قدرة 380 ميجاوات بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب إنشاء محطة رياح بخليج السويس، قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص.