ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الساعة 57ر5 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك بنسبة 5ر1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها أمس الأربعاء، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وقالت بلومبرج إن زيادة الحالات على مستوى الولايات المتحدة كانت أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 4ر1 بالمئة في الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر لحالات الإصابة المؤكدة بعدد بلغ 71ر1 مليون حالة، بزيادة 8ر3 بالمئة مقارنة بالمدة الزمنية نفسها يوم أمس الأربعاء.



وشهدت واشنطن زيادة في عدد الإصابات بنسبة 5ر4 بالمئة عن المدة الزمنية أمس الأربعاء، ليصل العدد إلى 214 ألفا و265 إصابة.



وسجلت كاليفورنيا أيضا العدد الأكبر للوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 393 شخصا.