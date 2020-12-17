حبس متهمين بقتل موظف لاختلافهم على تعطيل المرور شرقي الإسكندرية

قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، حبس شخصين، هما: "محمد.ج"، 26 عامًا، عامل، و"جمال.م"، 29 عامًا، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل "علي.ح"، 34 عامًا، موظف، عمدًا، وذلك في القضية رقم 32252 لسنة 2020؛ لاختلافهما على أسباب تعطيل حركة المرور في الشارع.

كما صرحت النيابة العامة، بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابة المنتزه الكلية، بتسليم جثمان المجني عليه لأسرته؛ لدفنه، بعد تشريحه، لمعرفه سبب الوفاة، ومدها بتفريغ كاميرات المراقبة، التي كانت متواجدة في محيط الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مساعد زير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغًا من إحدى المستشفيات؛ بوصول شخص به عدة طعنات، وفارق الحياة.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين وجود جثة المجني عليه، موظف بإحدى الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، وبها ٤ طعنات نافذة في الصدر من الناحية اليسرى.

كشفت التحريات أن المجني عليه، كان يقود سيارته، وأمام مزلقان القطار في منطقة سيدي بشر، حدثت مشادة بينه وبين سائق "توكتوك"، أدت لتوقف المرور، وتدخل أصحاب المحال التجارية؛ لمحاولة تسيير الحركة، فنشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الأول "له معلومات جنائية"، يعمل في محل لصيانة أجهزة الهواتف المحمولة، وعلى أثرها أستل سلاح أبيض "مطواة" وسدد عدة طعنات نافذة له أسقطته على الأرض غارقًا في دمائه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني، تم ضبطه لرفضه تدخل المارة لإنقاذ المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بما جاء بالتحريات، فتم تحرير محضر بالواقعة، تباشر النيابة العامة التحقيق.