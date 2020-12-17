وزيرة التضامن: السيسي وجه بشراء بدل وقاية لحماية الصيادين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الصيادين لهم الأولوية الأولى في الدعم، نظرًا لظروفهم المهنية نتيجة تعرضهم للمياه فترة طويلة لي ساعات مبكرة من الصباح، فضلًا عن مشاركة زوجاتهم وأطفالهم لهم في العمل.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بشراء بدل وقاية للصيادين، لحمايتهم من الأمراض الجلدية والصدرية.

وأوضحت أن الرؤية الخاصة بحماية الصيادين لم تقتصر على البدل الوقائية فقط، بل امتدت لإتاحة وزارة التضامن مشروعات صغيرة لهم، مشيرة إلى تجديد حوالي 20 الف مركب.

وتابعت: «جزء يتم تجديده والآخر يتم استبداله، على أن تدفع وزارة التضامن نصف سعر المركب ويدفع الصياد النصف الآخر على أقساط مريحة جدا، وأحيانا نعفي البعض تماما حال وجدنا جدية في الدفع».

ولفتت إلى تغطية الصيادين بالتأمينات الاجتماعية، مضيفة أن حوالي 81% منهم يغطيهم التأمين الاجتماعي، على أن يتم مستقبلًا تغطية الباقين وإنشاء صندوق لجميعهم بجانب هذه التأمينات، ليكون لديهم مكافأة جيدة بعد سن المعاش.

وذكرت أن الوزارة تستهدف 50 ألف صياد من فئة أصحاب المراكب الآلية، ذاكرة أن إجمالي الصيادين يتجاوز حوالي 80 ألف.

ونوهت بأن صندوق تحيا مصر هو من تبرع بالبدله الواقية للصيادين، لافتة إلى سعي الوزارة إلى توفير الدعم للصيادين الأكثر فقرًا، على أن يكون تقديم المساعدات لهم بالتدريج حسب درجة الفقر.