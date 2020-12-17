سارة بوهدي أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2020

فازت الفرنسية سارة بوهدي بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020 .

وتم الإعلان عن فوز بوهدي بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتفوقت بوهدي حارسة مرمى ليون الفرنسي ، والتي ساهمت في فوز الفريق بالثلاثية (دوري وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا) ، على كريستانتي إندلر حارسة مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب تشيلي ، والتي قادت منتخب بلادها للقب البطولة الدولية في ساو باولو بالبرازيل وفازت مع سان جيرمان بالمركز الثاني في الدوري الفرنسي وبلغت معه المربع الذهبي لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي.

كما تفوقت بوهدي أيضا على الأمريكية أليسا نايهير حارسة مرمى شيكاغو ريد ستارز الأمريكي والتي قادت منتخب بلادها للفوز ببطولة اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة لأولمبياد طوكيو.