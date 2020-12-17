وفاة معلمين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا في البحيرة

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لمعلمين بمدارس تابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية، توفيا داخل مستشفى كفر الدوار العام،"الشاملة"، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، وذلك متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.



حيث توفي اليوم كلا من: جمال القهوقي، المعلم بمدرسة الشهيد حيدر دبوس التجارية، ومجدي عبد الملك، معلم الرياضيات بمدرسة الشهيد سليمان يونس الإعدادية بنات بالضهرية، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.



ومن جهتها نعت اللجنة النقابية للمعلمين بإيتاي البارود، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، "فيس بوك"، وفاة جمال القهوقي، المعلم بمدرسة الشهيد حيدر دبوس التجارية، داعين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرة الفقيد والمدرسة الصبر والسلوان.



كما نعت اللجنة النقابية للمعلمين بايتاي البارود، وفاة مجدي عبد الملك، معلم الرياضيات بمدرسة الشهيد سليمان يونس الإعدادية بنات بالضهرية، داعين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان.