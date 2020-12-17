قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الشركة الإماراتية للرعاية الصحية «g42» قائمة على أبحاث تجرى على لقاحات كورونا، مشيرًا إلى دعم الشركة لمصر في الحصول على اللقاح.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن اللقاء بين الجانبين، المصري والإماراتي، تناول تطلعات الشركة الإماراتية لأن تصبح مصر مركزًا لإنتاج اللقاحات بشكل عام وليس الخاصة بكورونا فقط.

وتابع: «هذا سيتضمن بحث إمكانية نقل التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي في مجال إنتاج الأدوية من الشركة المصنعة للقاح سينوفارم إلى مصر».

وأوضح أن مصانع شركة فاكسيرا مؤهلة لتصنيع اللقاحات داخل مصر، مضيفًا: «هناك عملية تزويد ومراجعة كلمة لخطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا».

وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الخميس، يرافقها الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا إلى مصر، وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من اللقاح من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن زيارة الوزيرة للدولة الشقيقة تأتي في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، ذاكرا أن زيارة الوزيرة تتضمن بحث خطة توريد الدفعات المتتالية للقاح، وكذلك بحث إمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع فيما يخص لقاحات فيروس كورونا إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".