منظمة الصحة العالمية: بكين ترحب بزيارة المحققين إليها لتحديد منشأ كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن بكين رحبت بزيارة أعضاء فريق التحقيق الذي شكلته المنظمة، والذي من المقرر أن يسافر إلى الصين الشهر المقبل بهدف تحديد منشأ فيروس "كورونا".

وأوضح باباتوندي أولووكوري، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في غرب المحيط الهادئ، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن المنظمة تواصل الاتصال بالصين ومناقشة الفريق الدولي والأماكن التي سيزورونها، مشيرا إلى أن التوقيت الدقيق للرحلة سيعتمد على الحصول على نتائج بعض الاختبارات الأخرى التي يتم إجراؤها في البداية.

وعارضت الصين بشدة الدعوات لإجراء تحقيق دولي في أصل فيروس "كورونا"، قائلة إن مثل هذه الدعوات معادية لها، لكنها منفتحة على إجراء تحقيق بقيادة منظمة الصحة العالمية.