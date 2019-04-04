قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن التعامل مع أبناء الجيلين الثاني والثالث وربطهم بالوطن وتعريفهم بالحقائق على أرض الدولة من أهم ملفات الوزارة.

وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تعزيز الأنشطة لهؤلاء المواطنين لتصحيح المفاهيم المغلوطة لهم بالخارج، منوهة بأن البعض منهم لا يعرف اللغة العربية، لذا تم إطلاق مبادرة «اتكلم عربي».

وذكرت أنه تم إطلاق المبادرة تماشيًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي من المقرر أن يكون الجمعة 18 ديسمبر الجاري، معقبة: «النهاردة كنت بعرض المبادرة أمام الاحتفال مع المكتب الإقليمي لليونسكو من خلال تقنية زوم وجميع الحضور رحبوا بيها وطالبوا بأن تكون إقليمية».

ولفتت إلى مشاركة الفنان محمد صبحي في هذه المبادرة، من خلال الحديث مع الأسر لإقناعهم بضرورة تشجيع أولادهم على أن يتكلموا باللغة العربية، مشيدة بما أداه في مسلسل «يوميات ونيس» لدوره في تعليم احترام الكبير وإبراز التفاعل داخل الأسر المصرية بما يتناسب مع القيم والعادات.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مبادرة «اتكلم عربي» ودخولها حيز التنفيذ؛ إيمانًا من الوزارة بأهمية ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية في نفوس أبناء مصر بالخارج.