مفوضة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني: التسلح بطائرات بدون طيار ضروري

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صرحت مفوضة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، بأنها تؤيد خطط تسليح الجيش الألماني بطائرات بدون طيار طراز "هيرون تي بي".

وقالت إيفا هوجل لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بالعاصمة برلين، إنها تعتبر أنه من قبيل الصواب أيضا اتخاذ قرار خلال هذه الدورة التشريعية.

وقالت هوجل: "موقفي لا يتغير، اعتبر أنه من الضروري، ومن اللازم، التسلح بطائرات بدون طيار، اتبنى وجهة نظر الجنديات والجنود يمكن من خلال الطائرات زيادة التأمين بشكل واضح خلال المهام. يمكن جعل قرارات الاستجابة أكثر مرونة".

وأشارت إلى أن الأمر يسير حاليا أن الجنود الألمان يعتمدون على دعم الأمريكيين حال التعرض لتهديد خلال أي مهمة.

وتابعت: "أرى أنه من الضروري منح الجيش الألماني هذه القدرات أيضا".

يذكر أن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت يوم الثلاثاء الماضي على مناقشة الموضوع مرة أخرى بشكل أساسي.

ولكن لم يعد متوقعا حاليا اتخاذ قرار خلال هذه الفترة التشريعية.