إحصاء: خسائر كبيرة لقطاع الفنادق والمطاعم بألمانيا في أكتوبر

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الخميس، أن التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أصابت بشدة قطاع الفنادق والمطاعم في البلاد.

وأوضح المكتب اليوم أن القطاع تكبد خسائر ضخمة في شهر أكتوبر الماضي، كما تراجع حجم المعاملات التجارية به بشكل كبير، حيث انخفض عما كان عليه في سبتمبر الماضي بنسبة 11.4%، وذلك بعد حساب التغييرات الموسمية في الأسعار.

وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، تراجع حجم المعاملات التجارية في القطاع بنسبة 31%.

ووفقا لحسابات المكتب، تراجعت بشكل إجمالي المعاملات التجارية والمبيعات في القطاع خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020 بنسبة 32.9%، بعد حساب التغييرات الموسمية، وبنسبة 30.3% (دون حسابها)، وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من 2019.

وبحسب البيانات، تراجعت إيرادات القطاع في أكتوبر الماضي بنسبة 32.4% عن المستوى الذي كانت عليه في فبراير الماضي، قبل تفشي وباء كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات قررت مؤخرا تشديد القيود مجددا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تلك القيود التي تؤثر بصفة خاصة على قطاع المطاعم والفنادق في ألمانيا.